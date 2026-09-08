Osmaniye\'nin Cevdetiye beldesinde kurulan portatif havuzda çocuklar güvenle yüzme öğreniyor

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında kurulan portatif yüzme havuzu, Çukurova'nın sıcak havasında serinlemek isteyen çocuk ve gençlere güvenli ortamda yüzme imkanı sunuyor.

Osmaniye Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kompleksi içerisinde hizmete açılan portatif havuzdan, merkezde eğitim gören sporcuların yanı sıra belde halkı da yararlanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen yüzme eğitimleriyle çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmesi amaçlanıyor. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, kent genelinde tam ve yarı olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra vatandaşların yüzme sporuna erişimini artırmak amacıyla 5 ilçede portatif havuzlar oluşturulduğunu belirtti. Havuzların ilçe ve beldelere kadar ulaştırıldığını ifade eden Çebi, Cevdetiye'de kurulan havuzun önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Cevdetiye Regülatörü ve sulama kanallarının yakınında kurulan portatif havuzun, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek için kanallara giren çocuk ve gençleri tehlikeli ortamlardan uzak tutması hedefleniyor. Çebi, yüzme eğitimlerinin çocukların güvenli alanlarda yüzmeyi öğrenmesine katkı sağlarken boğulma vakalarının en aza indirilmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

"Osmaniye'de çocuklar kanallar yerine havuzda yüzme öğreniyor"

"Şehrimiz içerisinde bu yıl 7 bine yakın çocuğumuzu yüzme havuzlarında ilk defa suyla tanıştırdık" diyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, "Osmaniye'mizde amacımız bütün gençlerimizi yüzme sporuyla tanıştırmak. Özellikle kapalı ve açık yüzme havuzlarımızda yazın inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun neticesinde de biz bu yıl ilimize 20'ye 10 bir portatif yüzme havuzu alarak şehrimize getirdik ve istifadesine sunduk. Cevdetiye bölgesindeyiz. Bu bölgemizde bildiğiniz gibi baraj suyu var, regülatör var. Bu regülatörde gençlerimiz, çocuklarımız kanallarda yüzüyordu. İstiyoruz ki gençlerimiz gelsin; antrenörlerimiz nezaretinde, spor elemanlarımızın nezaretinde, cankurtaranlarımızın nezaretinde burada yüzmeyi öğrensinler. ve yüzme sporunu doğru öğrendikten sonra da boğulma vakalarını Osmaniye'mizde inşallah ortadan kaldırmaya başlayalım. Bu yıl burada onlarca, yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi Cevdetiye bölgesinde. Yine Osmaniye'miz, şehrimiz içerisinde bu yıl 7 bine yakın çocuğumuzu yüzme havuzlarında ilk defa suyla tanıştırdık. ve bu yıl Allah'a şükür şu zamana kadar Osmaniye'mizde bir boğulma vakası olmadı" diye konuştu.

"Kanallar yerine havuzda yüzme, hedef milli takım"

Portatif yüzme havuzumuzda öğrenerek hem triatlon branşını hem yüzme branşını hem de boğulma vakalarının önüne geçmek istediklerini söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, "Osmaniye'mizde triatlon branşını yaygınlaştırmak istiyoruz. Triatlon branşı da üçlü bir branş. Yüzme var, bisiklet var ve atıcılık var. Sporcu Eğitim Merkezimizde de atletizm branşında çok güzel ve güçlü sporcularımız var. Bu sporcularımızı burada bisikletle ve atıcılıkla, aynı zamanda da yüzmeyle birleştirdiğimiz zaman triatlon branşımızın üçlü çalışmasını yaparak milli takımlara buradan da sporcu ve yeni bir branş eklemek istiyoruz. Bunun için yüzme havuzumuzu hem bu bölgeye koyarak Sporcu Eğitim Merkezimizin bünyesindeki sporcularımızı hem de bölgemizde bulunan regülatörün dezavantajlarını ortadan kaldırmak istiyoruz. Kanalda yüzme çocuklarımız öğrenmesinler. Burada spor elemanlarımızın, antrenörlerimizin nezaretinde portatif yüzme havuzumuzda öğrenerek hem triatlon branşını, hem yüzme branşını, boğulma vakalarının da önüne geçmek istiyoruz."