Osmaniye- Soba kovasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye- Soba kovasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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OSMANİYE’de başı soba kovasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

OSMANİYE'de başı soba kovasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Akyar Mahallesi 25008 Sokak'ta bir evin avlusunda bulunan soba kovasından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, yaptıkları kontrolde yavru kedinin başının kovaya sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kedinin zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma başlattı. Demir kesme makasları kullanılarak soba kovası kontrollü şekilde kesildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi, sahiplenilmek üzere ev sahibine teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye- Soba kovasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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