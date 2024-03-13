Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu

Yerel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen iftar programına, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve Vali Erdinç Yılmaz katıldı. İftar öncesinde depremzede vatandaşlarla sohbet eden Vali Yılmaz, onlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız o korkunç depremde birçok yakınını kaybetmiş hemşehrilerimizle bugün iftar yaptık. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Acılarını her zaman olduğu gibi bugün de bir kez daha paylaşıyorum. Bu acıyı kenetlenerek, birlikte olarak atlatıyoruz, Allah'ın izniyle atlatacağız. Depremde kaybettiklerimizi unutmamız asla mümkün değil" diye konuştu. - OSMANİYE