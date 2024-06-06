Otizmli Oğlu Yıl Sonu Gösterisine Alınmayan Anne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Otizmli Oğlu Yıl Sonu Gösterisine Alınmayan Anne Tepki Gösterdi

Bakırköy'de bulunan bir anaokulunda eğitim alan otizmli oğlu yıl sonu gösterisine alınmayan Ezgi Desoavlı isimli anne, oğluyla ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

06.06.2024 14:07
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Bakırköy'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir anaokulunda eğitim alan otizmli oğlu yıl sonu gösterisine alınmayan Ezgi Desoavlı isimli anne, gösteride oğluyla ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.

Olay, Bakırköy'de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir anaokulunda yaşandı. İddiaya göre Ezgi Desovalı isimli kadının otizmli oğlu, yıl sonu gösterisinde arkadaşlarıyla birlikte dans gösterisine çıkarılmadı. Duruma tepki gösteren anne Desovalı, oğluyla birlikte gösterinin yapıldığı salonda ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Oğlu Yıl Sonu Gösterisine Alınmayan Anne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otizmli Oğlu Yıl Sonu Gösterisine Alınmayan Anne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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