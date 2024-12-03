Otizmli Öğrenci Alperen'in İlham Verici Hikayesi - Son Dakika
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Otizmli Öğrenci Alperen'in İlham Verici Hikayesi

Otizmli Öğrenci Alperen\'in İlham Verici Hikayesi

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk otizmli öğrencisi Alperen, müziğiyle arkadaşlarına ilham kaynağı oldu.

03.12.2024 10:22
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Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk otizmli öğrencisi Alperen Elibol, müzikteki yeteneği ve ilham veren hikayesiyle hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşattı.

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören otizmli öğrenci Alperen Elibol, hem arkadaşları hem de öğretmenleri için bir ilham kaynağı oldu. Girdiği sınavı kazanarak lisede eğitimine başlayan Elibol, lisenin de ilk otizmli öğrencisi oldu. Hem müzik alanında sergilediği yetenek hem de farklı bakış açısıyla arkadaşları ve öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşatan Alperen'in müzik kariyerinde büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

"Alperen bize hem insanlık hem de iletişim konusunda çok şey öğretti"

Alperen'le geçirdikleri dört yıl boyunca onun samimiyetinden, uyumundan ve temiz kalbinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren sınıf arkadaşı Vildan Sözen, "Alperen'le birlikte 4 yıldır burada beraber eğitim öğretim görüyoruz. Alperen ilk geldiğinde biz de çok şaşırmış ve heyecanlanmıştık. Ama daha sonrasında Alperen'in bizimle ve okulla olan uyumu bizi çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Çok güzel bir arkadaşlığı, samimiyeti ve tertemiz kalbi var. Bizim sınıfımızın en özeli, en meleği, tertemiz. Onunla olmaktan biz de çok mutluyuz. 4 yıl boyunca o bize bir sürü şey öğretti. Biz ona bir şeyler öğretmeye çalıştık. Alperen'le ayrılacağımız için çok aslında biz de üzgünüz. Ayrılmak istemiyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu da bu şekilde bitecek. Alperen'le tanışmak bize gerçekten çoğu anlamda deneyim kazandırdı. Biz de bu tarz özel öğrencilere, özel eğitim gerektiren bireylere karşı daha da tecrübe kazandık. Nasıl davranacağımızı, nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrendik. Alperen'in sınıf içerisindeki davranışları, tepkileri, onun ani gelişimlerine destek olabilmek, sakinleştirip yatıştırabilmeyi fark ettik, öğrendik. Bu şekilde 4 yılımız geçti. Alperen de bize çok güzel uyum sağladı. Biz de ona uyum sağladığımızı düşünüyoruz. Bu 4 yıl içinde öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bize çok destek oldular, özellikle de Alperen'e. Biz hiç Alperen'in farklılığını hissetmedik. O da bize hissettirmedi. Alperen'le böyle güzel bir 4 yıl geçirdik" dedi.

"Alperen, Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'ne kattığı değer ve başarılarla hepimizi geliştirdi"

Alperen'in müzik yeteneğinin özel eğitim sırasında fark edildiğini belirten müzik öğretmeni Şafak Özmen ise, "Alperen ortaokul özel eğitimindeyken Hasan hocamız vasıtasıyla bizim okulumuza geldi. Ondaki yeteneği sağ olsun hocamız ilk baş buldu. Sonrasında biz fark ettik. Sınava girdi ve kazandı. Güzel sanatlar lisesinin sınavına girdi, kazandı. Farklı sesleri ezgiye müzeye çevirebiliyor. Aklından geçen bir melodiyi piyanoda çalabiliyor. Bizim eğitimimiz boyunca yaptığımız dönemlik eserleri yani müfredatımızı uygulayabiliyor. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi olarak biz ondan çok şey öğrendik. Bize çok değer kattı. Bizi geliştirdi. Biz onunla beraber bu alanda özel durumuyla beraber geliştik. Başarıyı tattık. Ona hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde otizmli bir öğrencimiz ilkti. Özel durumları olan öğrencilerimiz vardı. Ama Alperen Elibol bizim için ilkti. Çok farklı anlıyor. Çok farklı bakabiliyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. O çok daha farklı bir bakış açısına sahip. Alperen'in müzik alanında devam ederek kendini geliştireceğini düşünüyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Eğitim, Sanat, Yerel, Yaşam, Müzik, tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Öğrenci Alperen'in İlham Verici Hikayesi - Son Dakika

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