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Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı - Son Dakika

Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı

18.01.2022 09:53
Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı

Kahramanmaraş'ta bir galerici, stres atmak için iş yerine aldığı boks torbasını salladığı yumruk darbeleriyle patlattı.

Kahramanmaraş'ta bir galerici, stres atmak için iş yerine aldığı boks torbasını salladığı yumruk darbeleriyle patlattı. Boks torbasını patlattığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan galerici, "Artık bundan sonra duvarlara yumruk sallarız" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde galericilik yapan Uğur Gönül, iş yerine gelen müşterilerin kendisinde bıraktığı stresten kurtulmak için internetten boks torbası satın aldı.

Gönül, boks torbasını dükkanının girişindeki merdivenin korkuluklarına astı. Galerici ve kuzeni bir yandan boks torbasını yumruklamaya başlarken, bir yandan da kendi aralarında yumruk sallamanın tekniklerini denedi.

Galerici Uğur Gönül, hızını alamayarak boks torbasına yaklaşık 15-16 yumruk salladı. Darbelere dayanamayan boks torbası bir anda patlarken, parçaları ise etrafa saçıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Boks torbası ile olan maceralarının iki gün sürdüğünü ifade eden Gönül, "Biz galeri ve oto kurtarma işi yapıyoruz. Burada geliyorlar araçlara bakıyor bazı müşteriler ve burası böyleymiş, şurası şöyleymiş diyerek bizler de sinirleniyoruz ve geriliyoruz. Bizde dedik ki bir boks torbası alalım ve stresimizi atalım. Boks torbasını internette gördük ve alıp astık. Kuzenimle uğraşırken boks torbasına vururken hırsa geldim ve vura vura boks torbasını patlattım. Kaliteli bir üründü dışı deri içinde de pamuk vardı. Artık bundan sonra duvarlara yumruk sallarız" dedi.

Alper Demirhan ise, "O anda biraz gergindik ve sinirlenmiştik. Daha sonra sinirimizi boks torbasından çıkarttık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı
Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı
Oto galericinin stresi boks torbasını patlattı

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Boks, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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