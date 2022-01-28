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Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi - Son Dakika

Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi

28.01.2022 21:54

Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi Dondurucu soğuk altında karlı, buzlu gelen araçları temizlemekte oldukça zorlanıyorlar On binlerce liralık makinelerini donmasın diye 24 saat çalıştırıyorlar Eskişehir'deki oto yıkama işletmelerinde, dondurucu soğuklardan dolayı hizmet...

Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi

Dondurucu soğuk altında karlı, buzlu gelen araçları temizlemekte oldukça zorlanıyorlar

On binlerce liralık makinelerini donmasın diye 24 saat çalıştırıyorlar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki oto yıkama işletmelerinde, dondurucu soğuklardan dolayı hizmet vermekte büyük zorluk yaşanıyor.

Bir süredir Eskişehir genelinde etkili olan soğuk havalar birçok işletme gibi, oto yıkama işletmelerini de olumsuz etkiledi. İşleri gereği gün boyu su ile oldukça haşir neşir olan oto yıkamacılar, özellikle bu günlerde çalışırken güçlük çekiyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi, araçların üstlerinin donmasına neden olurken, oto yıkamacıların işlerini yapmasını daha da zor hale getiriyor.

Oto yıkamacı Fahri Toğrul, karlı, buzlu geldiği için kışın araba yıkamanın daha zorlu olduğunu belirtti. Araçların ilk başta sıcak suyla karını, buzunu temizlediklerini söyleyen Toğrul, "Bu işin yazın da, kışın da her türlü zorluğunu çekiyoruz. Arabalar karlı, buzlu geldiği için kışın daha zor oluyor. Gelen arabaların ilk başta sıcak suyla karını, buzunu temizlemeye çalışıyoruz. Ondan sonra yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkama işleme bittikten sonra bu sefer de kapı kilitleri donmasın diye sıcak suyla yıkıyoruz. Sürekli suyun içinde olduğumuz için bayağı bir zorluk çekiyoruz. Daha kalın giyinerek önlememizi almaya çalışıyoruz. Ama Eskişehir'in soğuğu malum eksi 20 dereceleri bulabiliyor. İş olursa, çalıştıkça ısınıyoruz. Bir başka zorluğumuz yerdeki buzlanma. Yer buzla kaplandığından işi yaparken kayıp düşmemek için dikkat ediyoruz " dedi.

"Makinelerimiz donmasın diye 24 saat çalıştırıyoruz"

Soğuk havalarda, oto yıkamada kullandıkları makinelerin donma ihtimali de olduğunu söyleyen Toğrul, "Bunun da önlemini almamız lazım. ya sistemi boşaltarak önlememizi alıyoruz, ya da makineyi 24 saat çalıştırarak önlemimizi alıyoruz. Tabi bu da ayrı bir külfet oluyor. Makinenin 24 saat çalışması demek şu zamanda elektrik, su olarak ayrı bir masraf getiriyor. Sistemin donması bize çok farklı maliyetler doğuruyor. Şu anda en kötü su motoru 5 bin lira civarında, yıkama makinesi ise 15 bin lira civarında. Bu makineler donduğu zaman bir günde paranız gidebilir" dedi.

Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi
Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi
Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi

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Eskişehir, Otomobil, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oto yıkamacıların kış şartlarında zorlu mücadelesi - Son Dakika


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