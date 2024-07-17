Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda ağır yaralanan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

17.07.2024 06:43
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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Maksut Saat idaresindeki 55 JF 417 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Maksut Saat (29), otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcan Ersinve Osman Bülbül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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