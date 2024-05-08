Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 20:58
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Boyran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 37 EC 821 plakalı Tofaş marka otomobil ile Adem S. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem S., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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