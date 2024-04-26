Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın sorumlusunu belirlemek için çalışma başlattı.

26.04.2024 23:18
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.E.H. idaresindeki 37 AB 084 plakalı motosiklet, kavşak içerisinden dönüş yapmak istediği sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü R.E.H., motosikletinden düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.E.H., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, iddialara göre otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil ile sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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