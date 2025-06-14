Otomobilin kaputunda sıkışan kediler kurtarıldı

Erzincan'da otomobilin kaput kısmına girip orada sıkışan iki yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Arslanlı Mahallesi, 221 Sokakta otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın kaput kısmında kedileri sıkıştığını fark etti. 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık durumları kontrol edildikten sonra az ötede bekleyen annelerinin yanına bırakıldı. - ERZİNCAN
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