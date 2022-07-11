Oya Kocaman: "Biz onların emrindeyiz" - Son Dakika
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Oya Kocaman: "Biz onların emrindeyiz"

11.07.2022 09:26
Oya Kocaman: "Biz onların emrindeyiz"

Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, "Kapılarımız ve tüm imkanlarımız her zaman şehit ailelerine ve gazilerimize açık, biz onların emrindeyiz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, "Kapılarımız ve tüm imkanlarımız her zaman şehit ailelerine ve gazilerimize açık, biz onların emrindeyiz" dedi.

Oya Kocaman, beraberinde Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Bu çerçevede Kocaman, şehitler İsmail Taşdöğen, Halim Şahin, Osman Çatana, Cihan Aksarı, Ufuk Baysan ve son olarak geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

"Kapılarımız sonuna kadar açık"

Başkan Yardımcısı Kocaman, "Belediyemiz ile devletimizin tüm kurumlarının kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açık. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak şehit düşen kahramanlarımızın aileleri için ne yapsak azdır. Kapılarımız ve tüm imkanlarımız her zaman şehit ailelerine ve gazilerimize açık, biz onların emrindeyiz. Bu vesileyle tüm kahraman şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oya Kocaman, ailelere Kur'an-ı Kerim ve tatlı ikramında da bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ayşe kılıç, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oya Kocaman: 'Biz onların emrindeyiz' - Son Dakika

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