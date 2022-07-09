Öz vatanlarında ilk bayram coşkusu

Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında ilk defa bayram mutluluğu yaşadı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 300 kişiden fazla Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada hayatlarını sürdüren Ahıska Türkleri, kendi öz vatanlarında ilk defa bayram yaşamanın sevincini yaşadı. İl protokolü tarafından ziyaret edilen Ahıska Türkleri, unutulmaz bir bayram yaşarken, konteyner kent alanını Türk bayrakları ve balonlarla donattı.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Ahıska Türkü Hadiye Mahmudova, "Bayramlarımız mübarek olsun. Nice böyle bayramlara rabbimiz ulaştırsın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kendi vatanımızda ilk bayramımız. Allah son bayramımızı da burada geçirmemizi nasip etsin" dedi.

Burada olduğu için mutlu olduğunu belirten bir diğer Ahıska Türkü Bergüzel Sultanova, "Allah hayırlı bayramlar yaşatsın. Nice böyle bayramlar görelim. Rabbim Türkiye'mize sağlık sıhhat versin. Bize iyilik ederek bizleri kendi vatanımıza getirdi. Biz çok razıyız Allah herkesten razı olsun. Burada bizim ilk bayramımız son bayramlarımız da buralarda olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan geldiklerini belirten Güzide Celalova, "Savaştan çıkıp geldik. Allah Türkiye'mizden razı olsun. Bizlere yardım etti getirdi ve burada bizlere bakıp her şeyimize yardımcı oluyorlar. Kendi vatanımızda ki ilk bayramımız Allah nice bayramlara ulaştırsın bizleri. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Allah herkesten razı olsun" diye konuldu. - ELAZIĞ