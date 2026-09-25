Özal'ın hayatını kaybettiği ambulans, koleksiyoner tarafından muhafaza ediliyor - Son Dakika
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Özal'ın hayatını kaybettiği ambulans, koleksiyoner tarafından muhafaza ediliyor

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Özal\'ın hayatını kaybettiği ambulans, koleksiyoner tarafından muhafaza ediliyor
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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te hayatını kaybettiği ve donanımsız olduğu iddialarıyla gündeme gelen ambulans, 1999'da bir koleksiyoner tarafından satın alındı. Koleksiyoner, aracın Özal'a ait olduğunu 2012'deki Devlet Denetleme Kurulu incelemesinde öğrendi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği ve o dönemde donanımsız olduğu iddialarıyla gündeme gelen ambulans, şu an bir koleksiyoner tarafından muhafaza ediliyor.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te hayatını kaybettiği ambulans, 1999 yılında koleksiyoner Gürsev Gür tarafından satın alındı. Ambulansı ilk aldığında Özal'ı taşıyan ambulans olduğunu bilmediğini aktaran Gür, 2012 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun Özal'ın ölümünü araştırmak için ambulansı incelemeye geldiklerinde öğrendiğini söyledi. O dönemde bakımsızlık ve donanımsızlık iddialarıyla gündeme gelen ambulansı koleksiyonunun en önemli parçalarından biri olarak gören Gür, aracı yıllardır muhafaza ediyor.

"Aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık"

Gürsev Gür, 1999 yılında koleksiyona eklemek için aldıkları aracın Turgut Özal'ın hayatını kaybettiği ambulans olduğunu daha sonradan öğrendiklerini belirterek, "2012'de öğrendik biz bunun içinde Turgut Özal'ın taşınıp hastaneye giderken ölmüş olduğu araba olduğunu. Abdullah Gül, o zamanki Cumhurbaşkanımız, bir Devlet Denetleme Kurulu kurmuştu Özal'ın ölümünü araştıran. Onlardan öğrendik biz. Geldiler, araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler, biz o zaman haberdar olduk. Aldığımızda Özal'ın içinde rahmetli olduğu ambulans olduğunu bilerek almadık" ifadelerini kullandı.

Öğrendikten sonra ambulansa daha farklı bir gözle baktıklarını aktaran Gür, "Öğrendikten sonra arabanın değeri gözümüzde daha da arttı. Öteki arabalarla beraber koleksiyonumuzun güzel bir yerine koyduk" diye konuştu.

"O zamanki cumhurbaşkanının taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil"

Gür, ambulansın 70 model bir ambulans olduğunu dile getirerek, "Bu araba 70 model bir ambulans. 93 yılında kullanılmış. O zaman bile tesadüfi kullanılmış. Orada başka bir yeni model ambulans da varmış köşkte. Ama onu daha önce denememişler. Bir tünel varmış orada tavanı alçak. Oradan geçemeyince, bu eski ambulansla gidip almak zorunda kalmışlar. Yani normal bir arabadan farkı yok. Hiçbir tıbbi donanımı falan olan bir şey değil bu ambulans. O zaman öyle bir talihsizlik olmuş. O zamanki cumhurbaşkanının taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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