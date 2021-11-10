Özden Oltu Kaymakamı Bakkal'a ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Sağlık İş Sendikası Oltu ilçe Başkanı Yılmaz Özden, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı makamında ziyaret etti.

Makamda bir süre samimi sohbetin ardından Türkiye Sağlık İş Sendikası amblemli masa saati hediye etti. Başkan Yılmaz, "Bize ihtiyaç duyduğunuz anda her zaman yanında ve destekçiniz olacağız" dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ise Türkiye Sağlık İş Sendikası Oltu İlçe Başkanı Yılmaz Özden'in ziyaretinden son derece memnun olduğu dile getirdi. - ERZURUM