Özel bireyler yaz okulu etkinliklerinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Özel bireyler yaz okulu etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Özel bireyler yaz okulu etkinliklerinde doyasıya eğlendi
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Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulları’nda eğitim alan özel bireyler, Çağdaşkent Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen Yaz Okulu Etkinlikleri’nde doyasıya eğlendi.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulları'nda eğitim alan özel bireyler, Çağdaşkent Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Yaz Okulu Etkinlikleri'nde doyasıya eğlendi.

Özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, yaz okullarına eğlenceli şekilde veda etti. 6-31 Temmuz tarihleri arasında Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulları'nda hem eğlenen hem de öğrenen özel bireyler, yaz okullarının kapanış programı için Çağdaşkent Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Kendileri için hazırlanan alanda yüz boyamadan, taş boyamaya, ebru sanatından, spor etkinliklerine, müzikal eğlenceden, ikramlara kadar birçok stantta keyifli vakit geçiren özel bireyler, yaz okulu kapanışında da hünerlerini sergiledi.

Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez'in katılımıyla gerçekleşen programda, özel bireyler için özel yarışmalar da düzenlendi. Fatma Çelik Engelliler Merkezi öğrencileri, aileleriyle unutulmaz bir günü daha geride bıraktı. Başkanvekili Seyhan Dünmez, özel bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenirken, etkinliğe katılan ailelere iyi eğlenceler temennilerini de iletti.

Kaynak: İHA

Fatma Çelik, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel bireyler yaz okulu etkinliklerinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

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