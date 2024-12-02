Özel Çocuklar Kış Kampında Eğlendi - Son Dakika
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Özel Çocuklar Kış Kampında Eğlendi

Özel Çocuklar Kış Kampında Eğlendi

Karabük'te özel eğitimli çocuklar, kış kampında eğlenceli anlar yaşadı ve karın keyfini çıktı.

02.12.2024 16:21
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Karabük'te özel eğitimli çocuklar kış kampı etkinliğinde hem karın keyfini çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Safranbolu Yardımlaşma Dayanışma Offroad Kulübü (YARDOFF) Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklar için kış kampı etkinliği hazırladı. Okullarından arazi araçlarıyla alınan öğrenciler Beştepeler Mesire Alanına götürüldü. Burada beyaz örtüyle kaplanan doğanın eşsiz güzellikleri arasında kartopu oynayıp şarkılar söyleyen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

YARDOFF Başkanı Mehmet Tunç, "Özel çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeyden daha değerli. Onlarla geçirdiğimiz her an, bizim için büyük bir mutluluk. Onların neşesi, bizim en büyük ödülümüzdür" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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