Özel gereksinimli bireyler Atatürk'ü evinde andı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde özel gereksinimli bireylere Atatürk Evi'ni gezdirdi. Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nden faydalanan bireylerin katıldığı gezide, Mersin'de yaşamalarına rağmen aralarında ilk defa Atatürk Evi'ne gelenler de vardı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım'ın 20 Ocak-2 Şubat 1925 tarihleri arasında Mersin'i ziyaretlerinde konuk oldukları evi gezen özel gereksinimli bireyler, Atatürk'ün vakit geçirdiği odaları ve kullandığı eşyaları merak ve ilgiyle inceledi. Atatürk Evi'nde üst katta bulunan çalışma odası, yatak odaları ve oturma odalarını gezen özel bireyler, ardından alt katta bulunan çeşitli fotoğrafların sergilendiği Kuva-yi Milliye köşesini gördü.

"Amacımız, öğrencilerimizi sosyal hayata katmak"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli özel eğitim uzmanı Nüzhet Taş, düzenlenen gezilerin hem özel gereksinimli bireyleri hem de ailelerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Mola Evi'ne kayıtlı öğrencilerimizi hiç gitmedikleri yerleri planlayarak gezdiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi sadece dört duvar arasına kapatmak değil sosyal olarak hayata katmak. Özel gereksinimli birey oldukları için toplum tarafından dışlanıyormuş gibi hissediyorlar. Biz onların kendilerini birey olarak hissetmelerini sağlamak için bu tür geziler düzenliyoruz. Müze gezileri olsun, 29 Ekim'de ailelerle beraber Anıtkabir gezimiz olsun onları o kadar mutlu ediyor ki kendilerini birey olarak hissediyor, toplumun parçası olduklarını görüyorlar" dedi.

"Çok fazla duygulandım"

Atatürk Evi'ni gezen gençlerden Furkan Kurt, gezi sırasında oldukça duygulandığını belirterek, "Atatürk'ün misafir odasını, yatak odasını, resimlerini gördüm. Atatürk'ü gördüğüm zaman mutlu hissediyorum. Ağlayacak duruma geldim. Çok fazla duygulandım. Onun resmini çekmek istedim. Atatürk'ü çok seviyorum" diye konuştu.

Gezi sırasında Kurt'un, duvarda asılı olan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni yüksek sesle okuması büyük beğeni topladı.

Geziye katılan Onurcan Akagündüz, gördüklerini anlatırken, "Atatürk'ün evini, odasını, yemek masasını, sandalyelerini gördüm. Atatürk her zaman içimizde kalacak, çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN