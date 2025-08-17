Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri Bir Araya Geldi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ailelerini bir araya getirdi.

2025 Aile Yılı kapsamında, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen "Aile İçinde Sabır, Anlayış ve Şefkat" programımızı, Gülümseyen Down Kafe'de gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ertuğay katıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aile bağlarının güçlenmesi, sabır, anlayış ve şefkatin hayatımızın merkezinde yer alması için çalışmalarımıza devam ediyor; özel gereksinimli bireylerimiz ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM