Özel İmperial Hastanesi Kurban Bayramı'nda Hasta ve Personelleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Özel İmperial Hastanesi Kurban Bayramı'nda Hasta ve Personelleri Ziyaret Etti

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ve hastane yöneticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, hastanede tedavi gören hastaları ve nöbetçi sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

17.06.2024 13:38
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Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ve hastane yöneticileri, Kurban Bayramı dolayısıyla, yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Kurban Bayramı münasebetiyle konuşarak, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hastanemizde tedavi gören hastalarımızı ve nöbetçi sağlık personelimizi ziyaret ettik. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz hasta ve personel ziyaretlerimizi bu bayramda da gerçekleştirdik. Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel İmperial Hastanesi Kurban Bayramı'nda Hasta ve Personelleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel İmperial Hastanesi Kurban Bayramı'nda Hasta ve Personelleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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