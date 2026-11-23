ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatlarının, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve Tok'un adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına ilişkin talepleri mahkeme tarafından reddedilirken 1 Mart 2024'te Eyüpsultan'da yaşanan kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci karar sonrası konuştu. Aci, "Devletime güveniyorum, bir gün dahi ceza verse razıyım dedim, karar sonucunda sevindik. Davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur C.'yi önce Mısır'a, ardından ABD'ye götüren ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu. Dilekçede, Tok'un adli kontrolle salıverilmesi ve hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talep edilmişti. Mahkeme Tok'un avukatlarının taleplerini reddederken baba Özer Aci, karara ilişkin duygularını paylaştı.

"Davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim"

Kararın ardından konuşan Aci, "İstekleri mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bugüne kadar ne söylemişsem aynı şeyleri tekrar ediyorum. Burada gelin, adalete teslim olun dedim, onlar dildiklerini yapıyorlar. Hala sözümün arkasındayım; devletime, milletime güveniyorum. Devletim bir gün dahi ceza verse ben razıyım dedim. İlahi adalet bir şekil tecelli ediyor, tecelli etmesine devam ediyor. Karar sonucunda bizler sevindik. Sonuç mahkeme bizim lehimize bir karar vereceğine ben inanıyorum. Davamın arkasındayım, mücadeleye devam edeceğim" dedi.