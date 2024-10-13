Özgür Özel: 'Planlı Kalkınmanın Önemini Biliyoruz'

Yerel

CHP lideri Özel: "Biz planlı kalkınmanın önemini biliyoruz"

Muğla Planlama Ajansı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı programla tanıtıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, planlı kalkınmanın önemini biliyoruz" diyerek planlama ajansının kurulmasını desteklediklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bilimsel verilere dayalı olarak kentin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri ile sürdürülebilir hedefler belirlemek için kurulan Muğla Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile gerçekleştirildi. Menteşe ilçesindeki Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz bu yola bir fikirle başladık. Atamız da, cumhuriyet fikrini ortaya attığında arkadaşları ile görüşmüştü. 100 yıllık cumhuriyet sürecinde Türkiye, demokrasi ve çağdaşlaşma açısından önemli süreçlerden geçti. Bu büyük adımları CHP'li liderler attı. Sonrasını biliyorsunuz. Muğla Planlama Ajansı, 'mış' gibi yapılan bir iş değildir. Biz, gazetelerde yer alalım, çalışıyormuş gibi görünelim diye bir şey yapmıyoruz. Halkın ihtiyaçlarına dönük çalışmalar yapıyoruz. Bir dahaki dönem de görevimize devam edelim diye adım atmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUPA, tüm kurumların ortak çalışma platformudur"

Tamamen halkçı ve kamucu yaklaşımlarla hizmet edeceklerini vurgulayan Başkan Aras, "Aksini yapanı bu belediyede barındırmam. Aldığımız ve alacağımız kararlar, bu fikir ocağında yetişecek. Sadece belediye içinde değil, Muğla'da, bölgede etkin bir ajans kuruyoruz. Bunu yapmamız lazım. Veriye dayanmayan bir yönetim düşünülebilir mi? Her şey akla, bilime dayandırılmalıdır. İşte planlama ajansının kurulma amacı da budur. MUPA, sadece belediyenin bir kuruluşu değil, Muğla'nın kuruluşudur. Bir siyasi partinin elinde oyuncak olamaz. MUPA, tüm kurumların ortak çalışma platformudur. Bize bu şekilde sahip çıkan bir genel başkanımız varken, bizden beklentisi yüksek halkımız varken, biz onların ihtiyaçlarına karşılık vermek için buradayız" diye konuştu.

"Biz planlı kalkınmanın önemini biliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Muğla'nın bundan sonrasını, neler yapılacağını konuşacağız. Elimizde dünyanın en güzel kentlerinden biri var. Marmaris'in yarısını verin, size Hollanda'yı verirler. Paha biçilemez bir kent Muğla. Buranın imarı nasıl, kent suçları nasıl, ranttan nasıl korunmuş diye bakarsanız, Muğla'yı bugüne taşıyan sosyal demokratlara, Osman Gürün'e teşekkür ederim. Osman Gürün'ü aşamadıkları için MUÇEV'i kurdular. Bu proje çok içime sinen bir proje. Biz planlı kalkınmanın önemini biliyoruz. Yerel yönetimlerdeki bu çalışmaları gelecekte iktidarımızda yapacağımız çalışmalar anlamında önemli buluyoruz. Başkanımız Ahmet Aras bize bu fikirle geldi. Bu ajansın kurulmasını doğru bulduk. Çünkü Muğla çok önemli ve büyük bir coğrafya. Ajans, diğer kentlerle işbirliği içinde çalışacak. Türkiye'yi yönetirken de planlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun yapılmasını tüm belediye başkanlarımdan ben istedim. Hemen harekete geçen Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Muğla'nın kronik sorunları var. Muğla'nın ekonomik sorunları var. Bunlar, ancak ve ancak iyi planlama ile çözülebilir. Muğla kış nüfusuna göre devletten ödenek alıyor. Bu kötü niyetli bir anlayış. Belediyelerimiz bu şekilde güçsüzleştiriliyor. Türkiye'de iktidara geldiğimizde Devlet Planlama Ajansı yeniden kurulacak. İktidara geldiğimizde cefasını çeken ama sefasını sürmeyenler hak ettiklerini alacaklar" dedi.