Depremde 97 Kişiye Mezar Olan Özkan Gold City Blokları Davası... Mağdurlar: "Yüreğimi Yaktılar Onların da Yüreği Yansın"

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları'yla ilgili davanın altıncı duruşmasında sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Müşteki avukatları, A ve B blokların parsel ve ada numaralarının farklı olduğunu kaydetti, sanıkların zincirleme suçtan yargılamalarını istedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Özkan Gold City davasının altıncı duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 09.15'te başlaması gereken duruşma 11.30'da başladı. Bir başka bir deprem davasından 17 yıl ceza alan tutuklu sanık müteahhit Mehmet Özkan ve diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Duruşmaya sanık avukatları, müşteki avukatları ve binada yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Mahkeme heyetinin değiştiği bu celsede de sanık avukatları, ikinci bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni rapor alınması talebinde bulundu. Binada yakınlarını kaybeden Şadiye Oral, Özkan City'de A ve B bloklarının arasından belediyeye ait yol geçtiğini, yargılamanın her iki blok için ayrı yapılmasını talep etti.

Binada kızı ve damadını kaybeden bir müşteki, "Kızım ve damadım burada adliyede çalışıyordu. Müteahhidin kızıyla beraber kahve içerlerdi. Müteahhidin kızının babasını savunmasını istemiyorum" dedi.

Binada kızı ve torununu kaybeden müşteki Kıymet Yüksel, İstanbul'dan çocuklarının hakkı için geldiğini, tek istediğinin adaletin yerini bulması olduğunu vurguladı. İçinde bir ateş olduğunu, sorumluların içeride kalmasıyla içine bir nebze su döküleceğini belirten Yüksel, "Üç yavrum gitti. Dışarıda asla kalmamalılar. Sanık avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda her şey ortada zaten, buna neden itiraz ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Duruşma 5 Mayıs'a ertelendi

Müşteki avukatı, Özkan City'nin A ve B blok olarak site içinde gibi görülse de blokların ayrı parsel ve ada numaralarına kayıtlı olduğuna dikkat çekerek, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 43'üncü maddesi uyarınca zincirleme suçtan yargılama talep etti.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınması talebini eksik evraklar giderildikten sonra değerlendirilmesine ve davanın 5 Mayıs 2026'ya ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme çıkışı konuşan müşteki Kıymet Yüksel, üç tane yavrusunun gittiğini, adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Onların ateşi hiç sönmüyor, adalet yerini bulsun istiyorum. Özkanlar dışarıda gezmesin, içeride çürümelerini istiyorum. Ben nasıl acı yaşıyorsam onlar da acı yaşasın. Bilirkişiye itiraz ediyorlar. İspatlı bir şeye ne hakla itiraz ediyorlar? Yüreğimi yaktılar, onların da yüreği yansın. Ateşim sönmeyecek ama bir nebze su serpilecek. 'Adalet mülkün temeli' diyorlar, bu yazıya inanmak istiyorum. Aylarca bizi neden süründürüyorlar? İspatlı her şey."