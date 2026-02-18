Pakistan'da İlk Teravih Namazı - Son Dakika
Pakistan'da İlk Teravih Namazı

18.02.2026 20:18
Ramazan ayının başlamasıyla Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı, toplum camilere akın etti.

Pakistan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının gelmesiyle Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı. Ramazan ayının Pakistan'da yarın başlayacağının ilan edilmesinin ardından binlerce kişi teravih namazı için camilere akın etti. Karaçi'deki Memon Camii'nde bir araya gelen Müslümanlar, ilk teravih namazının kılınmasının ardından dua etti.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, Ramazan hilalinin görünmesinin ardından Ramazan ayının yarın başlayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, Ramazan hilalinin dün görünmesinin ardından ilk oruçlarını bugün tuttu. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

