Palandöken Anaokulu\'nda Hayal Gücü Etkinliği

Palandöken Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte hazırladıkları "Hikayemden Kahramanım" etkinliğinde hayal güçlerini ortaya koyan birbirinden özel çalışmalara imza attı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, en sevdikleri hikaye kitaplarının kahramanlarını kendi bakış açılarıyla tasarlayarak renkli oyuncaklara dönüştürdü. Çocuklar ve ailelerinin ortak emeğiyle hazırlanan çalışmalar, okulda düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen veliler ve ziyaretçiler, miniklerin el emeği ürünlerini ilgiyle incelerken, ortaya çıkan eserler çocukların hayal dünyasını gözler önüne serdi. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı sergi, aynı zamanda ailelerin eğitim sürecine aktif katılımının güzel bir örneği oldu.

Palandöken Anaokulu Müdürü Yağmur Yayla, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, çocukların üretme, tasarlama ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

Miniklerin büyük emeklerle hazırladığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı. - ERZURUM