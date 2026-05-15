Başkan Sunar\'dan Palandöken\'e yeni kaymakamlık binası müjdesi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Erzurum Valiliğinde gerçekleştirdiği görüşmede, Palandöken ilçesinin uzun yıllardır gündeminde yer alan kaymakamlık binası sorununu gündeme taşıdı.

Palandöken Belediyesi tarafından hazırlanan yeni kaymakamlık hizmet binası projesi, Bakan Çiftçi'nin olumlu yaklaşımı ve destekleriyle onaylandı. Başkan Sunar, katkılarından dolayı Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek, Erzurum'a gösterdiği hassasiyetin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Mevcut durumda ilçe kaymakamlığının ilçe sınırları dışında hizmet vermesinin önemli bir mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Başkan Sunar, yeni hizmet binası için hazırlanan proje dosyasını Bakan Çiftçi'ye sundu. Bakan Çiftçi'nin projeyi inceleyerek olumlu görüş bildirmesiyle birlikte, yıllardır çözülemeyen sorunun giderilmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

Kayakyolu girişinde belirlenen alanda inşa edilmesi planlanan yeni kaymakamlık hizmet binasıyla birlikte Palandöken'in modern, ulaşılabilir ve ilçe kimliğine uygun bir kamu hizmet merkezine kavuşacağı belirtildi.

Yılların Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Başkan Sunar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır konuşulan, vatandaşlarımızın haklı beklentisi haline gelen önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturuyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Palandöken İlçe Kaymakamlığımız artık ilçemiz sınırları içerisinde hizmet verecek. Kayakyolu girişinde belirlediğimiz alanda inşa edilecek yeni hizmet binasıyla birlikte Palandöken'imiz; modern, ulaşılabilir ve kendi kimliğine yakışır bir kaymakamlık binasına kavuşuyor. Böylece yılların kanayan yarasına neşter vuruyor, Palandöken'imizin kronikleşmiş bir problemini daha tarihe gömüyoruz."

Sunar'dan Teşekkür

Açıklamasında Bakan Çiftçi'ye ve süreçte destek veren AK Parti Erzurum Milletvekilleri ile AK Parti Erzurum İl Başkanlığına teşekkür eden Başkan Sunar, "Sayın Bakanımız Erzurum'u iyi bilen, Erzurum'u çok seven ve gönlümüzde özel bir yere sahip olan kıymetli bir devlet adamıdır. Erzurum Valiliği döneminde şehrimize önemli hizmetler kazandıran Sayın Bakanımız, bugün de Erzurum için özel bir hassasiyet göstermektedir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca süreçte desteklerini esirgemeyen AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Sayın Selami Altınok, Sayın Fatma Öncü, Sayın Mehmet Emin Öz ve Sayın Abdurrahim Fırat'a, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM