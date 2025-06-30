Pamuk Tarlalarında Unlubit Uyarısı

Aydın il genelinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda bazı pamuk tarlalarında 'Pamuk Unlubiti' (Phenacoccus solenopsis) zararlısına rastlandı. Yetkililer, üreticileri hem ürün kayıpları hem de lif kalitesi açısından uyararak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pamuk bitkisinin öz suyunu emerek gelişimini engelleyen unlubitin yaprak ve kozada deformasyonlara neden olurken ciddi verim kayıplarına yol açabildiği belirtildi. Ayrıca lif kalitesini düşürerek ekonomik zarara sebep olan bu zararlının doğal yolların yanı sıra insan, hayvan ve tarım makineleriyle de kolayca yayılabileceği kaydedildi. Zararlıyla mücadelede yapılması gerekenleri paylaşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Bulaşık bitki artıklarını mutlaka imha edin. Tarladaki yabancı otlarla mücadele edin. Hasat sonrası tarım aletlerini iyice temizleyin. Unlubitin görüldüğü tarlalara domates, biber gibi konukçu bitkiler ekmeyin. Zararlıyla etkin mücadelede kültürel önlemler ve kimyasal mücadele birlikte yürütülmelidir. Tarlamız da ürünümüz de geleceğimizdir" ifadelerini kullandı. - AYDIN