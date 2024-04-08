Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı\'nı kutladı

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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlara bir kutluma mesajı yayımladı. Başkan Ertemur, "Seçim süreci ile birleşen bir Ramazan ayını geride bıraktık. Vatandaşlarımız Ramazan'ın huzurunun yanında maalesef seçim stresini yaşadığı bir süreç geçirdi. Pamukkale'mizin güzel günlere kavuşturmak için yaptığımız çalışmalar 31 Mart'ta vatandaşlarımızın teveccühü ile vücut buldu. Pamukkale'mize bahar geldi. Pamukkale'miz derman belediyecilikle kavuştu. Ramazan Bayramı öncesi Pamukkale'miz mutlu güzel günlere büyük bir kapı açtı. Bugün ise, mübarek Ramazan ayımızın ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayımızın bereketi, hürmeti Pamukkale'mize sevgi iklimini kazandırdı. Bu iklimin sadece bayramlarda değil, yılın 365 günü Pamukkale'mize hakim olacağına inancım tamdır. Ramazan Bayramı'nın ülkemize barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının zirveye ulaştığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; En küçüğünden en büyüğüne öncelikle Pamukkalelilerin ardından tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" dedi. - DENİZLİ