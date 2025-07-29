Pancarlı\'da yollar yenileniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez 'güvenli ve konforlu yol' hedefiyle başlattığı çalışmalarla ilçe genelinde bozuk yolların onarımı devam ediyor. Kent merkezinden kırsal mahallelere kadar süren çalışmalar kapsamında kentin en işlek bölgelerinden Pancarlı Mahallesi'nde de yol yenileme çalışmaları başladı.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Şehitkamil'de yollar sorun olmaktan çıkacak. İlçenin birçok bölgesinde kronik sorun haline gelen yollarda yürütülen çalışmalarla Şehitkamil halkı güvenli, düzgün ve modern yollarla buluşacak. Güvenli ve konforlu yol hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında ekipler tarafından Pancarlı Mahallesi'nin tüm sokak ve caddeleri yenilecek.

"Yollar daha güvenli olacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde başlatılan yol çalışmalarına ilişkin "1 yılı aşkın süredir yollarımıza seferberlik ilan ettik. Kırsaldan kent merkezinde birçok bölgemizde çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız da devam ediyor. Son olarak Pancarlı Mahallemizde de çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 ay sürecek çalışmaların sonucunda yollarımız hem araç sürücüleri hem de yayalar için güvenli hale gelecek. Çamur, toz, çukur artık tarihe karışacak. Her yere tek tek dokunacağız. Bu çalışmalarımız aralıksız sürecek. Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Halkımızın desteğiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Şehitkamil'in en yoğun bölgelerinden Pancarlı'ya yakışmayan yollarımız vardı. Talebimizi Başkan Umut Yılmaz'a ilettik. Sağolsun anında ilgilendi ve belediye ekipleri hemen çalışmalara başladı. Başkanımıza ve ekibine desteklerinden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. - GAZİANTEP