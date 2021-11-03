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Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı - Son Dakika

Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı

03.11.2021 10:52

Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı Sınıf nüfusunun azalması ve hijyen harcamaları anaokulu fiyatlarını olumsuz etkiledi Anaçağ Anaokulları Kurucusu ve Genel Müdürü Serkan Can Zengin;

Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı

Sınıf nüfusunun azalması ve hijyen harcamaları anaokulu fiyatlarını olumsuz etkiledi

Anaçağ Anaokulları Kurucusu ve Genel Müdürü Serkan Can Zengin;

"Ebeveynler birkaç sene öncesine göre artan fiyatların nedenini merak ediyor"

"Anaokullarının gerekli hizmetleri verebilmesi için belli rakamın altında öğrenci almaması lazım"

ESKİŞEHİR - Anaçağ Anaokulları Kurucusu ve Genel Müdürü Serkan Can Zengin, anaokulu fiyatlarındaki artışın nedeni olarak pandemiyle birlikte artan maliyetleri gösterirken, "Belli bir rakamın altında öğrenci alınması halinde okulun gerekli birçok hizmeti vermesinde problemler çıkacak, aksaklık olacaktır" dedi.

Anaokulu fiyatlarında birkaç sene öncesine kıyasla artışlar görüldüğünü belirten Serkan Can Zengin, bu artışların pandemiden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı olduğunu aktardı. Zengin; sınıftaki öğrenci sayılarının azaltılması, hijyen için kullanılan materyallerin ve hizmetlerin arttırılması, sağlıklı beslenme gibi pandemiyle birlikte daha da önemli hale gelen unsurlar nedeniyle öğrencilerin anaokullarına olan maliyetlerinin de arttığını kaydetti. Ebeveynlerin anaokulu seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusuna da değinen Zengin; beslenme, hijyen, iletişim, ortam gibi unsurların önemine dikkat çekti.

Anaokulu maliyetleri arttı, fiyatlar da doğru orantıda yükseldi

Zengin, ebeveynlerin akıllarında anaokulu ücretlerindeki artıştan dolayı soru işaretleri olduğunu, ancak bu durumun tamamen pandemiden dolayı meydana gelen fiyat artışlarından dolayı olduğunu belirtti. Hijyen, sağlıklı beslenme, ek sağlık malzemeleri gibi maliyetlerin artmasıyla birlikte bir öğrencinin anaokuluna maliyetinin en az bin 850 TL civarında olduğuna dikkat çeken Zengin, bu maliyetleri şu sözlerle anlattı:

"Pandemiyle beraber anaokullarında ciddi bir maliyet artışı oldu. Bunun temel sebebi; okulların sınıftaki öğrenci sayılarını düşürmesi. Bir sınıfta 20 öğrenci varken, artık 12-14'e çektiler. Bu öğrenci üzerine bir ek maliyet getirdi. Pandemiyle birlikte dikkat edilmesi gereken hijyen koşulları tamamıyla değişti. Bunun maskesi, el dezenfektanı, her yerin silinme oranının artması gibi kavramlarla bir de hijyen maliyeti bindi. Pandemiyle beraber sağlıklı beslenme gibi bazı unsurların önemi iyice ortaya çıktı. Anaokullarının çoğu beslenme konusunu biraz daha ileri doğru taşıdılar. Bu sebeplerden dolayı bundan belki 1 buçuk, 2 yıl öncesine göre öğrenci başına ciddi bir ek maliyet söz konusu oldu. O yüzden ebeveynler belki 1 buçuk yıl önceki anaokulu fiyatlarıyla kıyasladığında 'Niye bu kadar artış var, neden bu artış söz konusu' gibi sorguluyor olabilirler, ama bunlara dikkat eden okulların şu anda belli bir rakamın altında öğrenci alması mümkün değil. Şu anda bir öğrencinin, yüzde 80 dolulukta olan bir okula minimum maliyeti bin 850 TL civarında. Bunun bir de görünmeyen giderleri var, nereden baksanız maliyetler öğrenci başına 2 bin TL'ye kadar gelir. Öğrencilerin bu rakamın altında öğrenci almaları söz konusu olmayacaktır. Bu rakamın altında öğrenci alması halinde okulun bu hizmetleri vermesinde problemler çıkacak, aksaklık olacaktır. Bu yüzden ebeveynler bu konulara dikkat ederek okul seçimlerini çok dikkatli yapmaları gerekiyor."

Bir anaokulu seçilirken nelere dikkat edilmeli?

Ebeveynlere anaokulu seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bazı uyarılarda bulunan Zengin, en başta sınıftaki öğrenci sayısına vurgu yaptı. Öğrencilerin birebir ilgilenilmesi gereken bir yaşta olduğunu ve sınıftaki öğrenci sayısının belli bir sayıda sabit olması gerektiğini belirten Zengin, diğer hususları anlatırken, "3-6 yaş grubunda en önemlisi okuldaki yabancı dil eğitimi. Bu eğitimin iyi olması gerekiyor. Hijyen koşulları günümüzle beraber zaten dikkat edilmesi gereken en önemli unsur olmaya başladı. Onun dışında bir de okulun beslenme konusundaki verdiği hizmetin çok iyi olması lazım. Küçük çocuk diye 'ne yerse olur, az yiyor zaten gibi' dışında okulun doyurmak için değil, kalori hesabını yapmış bir şekilde bir çocuğun gelişimine en iyi olanak sağlayacak beslenmeyi kullanması lazım. Beslenmek, beyin gelişiminin en temel unsurlarından bir tanesidir. O yüzden doğru beslenmenin çocuktaki beyin gelişimiyle alakalı çok büyük katkısı vardır. Aynı zamanda okulun iklimine dikkat etmeleri lazım. İklimden kastımız, okulun içindeki insanların birbirine yaklaşım ve iletişim tarzı. Pozitif dilde konuşulup konuşulmadığı çok önemlidir. Bunlar velilerin dikkat etmesi gereken ana unsurların başında geliyor" diye konuştu.

Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı
Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı
Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı
Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı

Sağlıklı Beslenme, Türk Lirası, Serkan Can, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi anaokulu maliyetlerini arttırdı - Son Dakika


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