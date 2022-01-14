Pandemi gölgesinde 2022 güzellik trendleri - Son Dakika

Pandemi cilt bakımı ve kozmetik sektöründe de büyük değişime yol açtı. Ekolojik kaygılar, şeffaflık, temiz içerikler, evden çalışmanın getirdiği doğal güzellik akımı 2022 yılında sektöre damga vurdu. Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, yeni güzellik anlayışının trendlerini aktardı.

QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, pandemi gölgesinde başlayan 2022 yılının güzellik anlayışına dair açıklamalarda bulundu. Shaper, pandeminin cilt bakım ve makyaj trendlerini de değiştirerek hijyen ve temiz içeriği öne çıkardığını vurguladı. Shaper, "Geçtiğimiz 2 yılda zamanımızın çoğunu evde geçirdik. Evden, uzaktan çalışma ve ekolojik kaygıların giderek artmasıyla cilt bakımında doğala, temiz içeriğe doğru yönelim de arttı. Tüketiciler ürün içeriklerinde şeffaflık arayışına girdi. Artık insanların en sevdikleri ürünler de dahi hangi içeriklerin kullanıldığını bilmek istedikleri bir çağda yaşıyoruz. 2022 yılında insanlar daha fazla organik ve bitki bazlı cilt bakım ürünlerine yönelecekler. Karbon ayak izini önemseyen markalarla yakınlaşacaklar" dedi.

"Pandemide mavi ışığa maruz kalan ciltler için yenilikçi ürünler geliyor"

Shaper mevcut pandemi sürecinin dijital teknolojiyi günlük yaşamlarımıza daha yoğun bir şekilde entegre etmek zorunda bıraktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Teknolojiye olan bu bağımlılık bilgisayarlarda, telefonlarda, tabletlerde bulunan mavi ışığa daha fazla maruz kalmamızı sağlıyor. Mavi ışığın cilt üzerinde zararlı etkileri olduğu biliniyor. Birçok güzellik markası, mavi ışığın cildimiz üzerindeki zararlı etkisini en aza indirmek için yenilikçi bileşenler üzerinde çalışmaya başladı. Mevcut küresel salgın, güzellik endüstrisinin uyum sağlama, yenilik yapma yeteneğini ve sınırlarını da test ediyor. Son 12 ayda dijital bir zihniyete geçen güzellik sektöründe trendler de, uygulamalar da artık daha online hale geldi"

Makyajda minimalizm dönemi

Shaper doğal güzellik trendlerinin bu yıl da devam edeceğini belirterek insanlar abartılı makyajlar, sıkıcı yüz rutinleri yapmadan da kendilerini güzel ve bağımsız hissetmek istediklerini vurguladı. Shaper, "Minimalist makyajlar ve yüz bakım rutinleri 2022'nin trendleri olacak gibi duruyor. Bu eğilim pandemiden önce de vardı. Bu trendler doğrultusunda 2022 ilkbahar/yaz temel renk paletinde son derece kontrastlı renklerden sıcak toprak tonlarına doğru bir geçiş olacak. Bunun yanı sıra oyun dolu trendleri, canlılığı ve yaramazlığı tek bir histe toplayan neon benzeri gölgeleri ve cesur renkleri de göreceğiz. Cilt bakımında da cilt bariyerini güçlendiren, cildin en dış tabakasını korumaya yardımcı olan temizleyiciler öne çıkıyor. QNET'in geliştirdiği Physio Radiance Serisi cildin tüm ihtiyaçlarına cevap vererek cildi derinlemesine temizliyor, cildin doğal bariyerini koruyarak bakım sağlıyor, kırışıkların görünümünün azalmasına yardımcı oluyor. Bu yıl da Physio Radiance gibi teknolojiyi güzellik sürecine dahil eden pek çok uygulamayı bir arada göreceğiz" dedi. - İSTANBUL