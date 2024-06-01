Parkinson Hastaları için Moral ve Motivasyon Pikniği Düzenlendi - Son Dakika
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Parkinson Hastaları için Moral ve Motivasyon Pikniği Düzenlendi

Parkinson Hastaları için Moral ve Motivasyon Pikniği Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM merkezlerinde egzersiz kursları alan Parkinson hastaları için moral ve motivasyon pikniği düzenlendi. Güneşli günün tadını çıkaran, hasta ve hasta yakınları doyasıya eğlendi.

01.06.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM merkezlerinde egzersiz kursları alan Parkinson hastaları için moral ve motivasyon pikniği düzenlendi. Güneşli günün tadını çıkaran, hasta ve hasta yakınları doyasıya eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASFİM merkezlerinde ücretsiz egzersiz kursu alan Parkinson hastaları ve aileleri için özel bir piknik düzenledi. Atatürk Kültür Parkı içerisinde düzenlenen pikniğe Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Nurettin Tonguç, hasta ve hasta yakınları katıldı. Büyükşehir Belediyesi servisleriyle kurs merkezlerinden alınan bireyler kendileri için ayrılmış özel alanda pikniklerini yaptı. Yeşilin, doğanın ve temiz havanın tadını çıkaran hasta ve yakınları oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Nurettin Tonguç "Parkinson teşhisi konulmuş bireylerimize ASFİM merkezlerimizde haftanın üç günü özel eğitmenimizle uygun egzersiz ve spor programları uyguluyoruz. Böylece hastalığın gerilemesini ve yenilmesini hedefliyoruz. Egzersizlerin yanında bu hastalarımızın sosyalleşmesi ve moral bulması da çok önemli. Bu tür etkinliklerimizle her zaman Parkinson hastalarımızın ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sosyalleşiyoruz"

Parkinson rahatsızlığı olan eşiyle birlikte pikniğe katılan hasta yakını Necla Sağsız, etkinlik ve kursların son derece yararlı olduğunu belirterek, "Eşim için özel egzersiz programları uygulanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin eğitmenleri sağ olsunlar çok güzel ilgileniyor. Bulunduğumuz ortam bizim ruhumuza, beynimize ve vücudumuza hitap ediyor. Her egzersiz sonrası evimize mutlu olarak dönüyoruz. Bugün de piknikte diğer gruplardaki arkadaşlarımızla tanışma fırsatı bulduk" dedi.

Egzersizler yaşlılara uygun

Büyükşehir Belediyesi ASFİM kurslarının, yaşı ilerlemiş bireyler için çok önemli olduğunu söyleyen kursiyer Namık Aclan "Eşimle birlikte iki aydır bu kursa katılıyoruz. Spor ve sağlığımız için bu tür programlar önemli. Bizim için çok faydalı bir hizmet" dedi.

Eğlence dolu piknik

Haftanın üç günü ASFİM spor merkezlerine gittiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten emekli öğretmen Çiğdem Turşucu ise "Bugün bu piknikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik. Ben emekli öğretmenim yıllarca öğrencilerimle çok pikniğe gittik. Ama böyle masası, sandalyesi hazır, gölgelikleri hazır, müzik ve eğlence dolu bir etkinliğe katılmamıştık. Çok eğlendik ve güzel bir geçirdik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Parkinson Hastaları için Moral ve Motivasyon Pikniği Düzenlendi - Son Dakika

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