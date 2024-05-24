Parkların revizesiyle ilgili büyük hamle

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Şehitkamil Belediyesi, "Şimdi Daha Çok Şehitkamil" mottosuyla 15 Temmuz Mahallesi sınırları içerisindeki Fatih Parkı'nda kapsamlı bir revize çalışmasına başladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, belediyenin hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekleyerek, mevcut parkların nitelikli hale dönüşmesi için çalışma gerçekleştiriyor. Başkan Yılmaz, yeni park yapımlarının yanı sıra mevcut parkların modernize edilmesine de büyük önem veriyor.

Başkan Umut Yılmaz liderliğinde gerçekleştirilen yenileme projesi kapsamında toplam 39 bin 780 metrekarelik bir alana sahip olan Fatih Parkı, revizyon çalışmalarıyla bambaşka bir görünüme kavuşacak. Parkta yapılacak yenilikler arasında yolların genişletilmesi, altyapı çalışmalarının modernize edilmesi, sulama ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi gibi önemli adımlar bulunuyor. Ayrıca, yeşil alanların artırılması ve görsel çalı parterlerinin oluşturulması, pergole ve ahşap alanların yenilenmesiyle parkın estetik görünümü zenginleştirilecek.

Fatih Parkı, aynı zamanda spor ve dinlenme alanlarıyla da donatılacak. Yeniden düzenlenen yürüyüş parkuru, park ziyaretçilerine keyifli bir yürüyüş deneyimi sunacak. Bunun yanı sıra, 3 adet nitelikli oyun alanı oluşturularak çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak. Fitness alanları ve oturma alanları da parkta yapılacak diğer önemli yenilikler arasında yer alıyor. Fatih Parkı'ndaki değişim, Şehitkamil halkına hem modern hem de doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak.

"Şehitkamil'in her köşesine dokunmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Şehitkamil'i daha çok yeşil bir yere dönüştürmek adına çalışmalarını aralıksız devam ettireceklerini dile getiren Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Şehitkamil'i daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Fatih Parkı'ndaki revize çalışmaları, vatandaşlarımızın daha kaliteli vakit geçirebileceği, doğayla iç içe olabileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor. Şehitkamil'in çehresi giderek güzelleşiyor. Bu tür projelerle Şehitkamil'in her köşesine dokunmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Parkı'nın revize çalışmaları tamamlandığında, Şehitkamil halkına daha kaliteli ve donanımlı bir park alanı sunulmuş olacak. - GAZİANTEP