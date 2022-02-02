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Patili dostlara örnek yaklaşım - Son Dakika

Patili dostlara örnek yaklaşım

02.02.2022 10:10
Patili dostlara örnek yaklaşım

İstanbul Çatalca'da kurulan Altın Patiler Derneği'ne yarım ton mama bağışında bulunan Tommy Life çalışanları; derneğe ait tesisi gezerek, yapılan çalışmalara dair bilgi edindi ve barınakta yaşayan küçük dostları elleriyle besledi.

İstanbul Çatalca'da kurulan Altın Patiler Derneği'ne yarım ton mama bağışında bulunan Tommy Life çalışanları; derneğe ait tesisi gezerek, yapılan çalışmalara dair bilgi edindi ve barınakta yaşayan küçük dostları elleriyle besledi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Tommy Life E-Ticaret Müdürü Hasan Hüseyin Gülüstan; "Gezegenimizi hayvanlarla paylaştığımızı unutmamalıyız. Bizim olduğu kadar onların da huzurlu, konforlu ve sağlıklı olmaya hakları var. Altın Patiler Derneği'nde bu amaçla hayata geçirilmiş oldukça başarılı bir sivil toplum kuruluşu. Bu gibi yapıların varlığı bizleri mutlu ediyor. Ne büyük mutluluk ki ailemizdeki herkes sokak hayvanları için büyük bir hassasiyet taşıyor " dedi.

Ayrıca Altın Patiler Derneği'ne olan desteklerinin devam edeceğini belirten Hasan Hüseyin Gülüstan ; "Dernek bizlere patili dostlar ile vakit geçirme, onları besleme ve destek olma fırsatı verdi. Büyük emeklerle hayata geçirilen bu derneğin her köşesinde hayvan dostlarımız için düşünülmüş ayrıntılar bulunuyor. Örneğin barınakta oldukça işlevsel tasarlanmış bir de kafe yer alıyor. Bu kafenin tüm geliri derneğe ve hayvanlara aktarılıyor. Bize de destek olmak düşüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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E ticaret, İstanbul, Altın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Patili dostlara örnek yaklaşım - Son Dakika


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