Patlayan tüp ev ve samanlığı tamamen yaktı - Son Dakika
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Yerel

Patlayan tüp ev ve samanlığı tamamen yaktı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Ankara'da bulunurken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

05.07.2024 19:18
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Patlayan tüp eve ve samanlığı tamamen yanmasına neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Evci köyünde Fahri Özbaş'a ait evde mutfak tüpünün alev alması sonucunda yangın çıktı. Evde bulunan tüpün patlamasıyla birlikte alevler tüm evi sardı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki samanlığa da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken ev sahibinin ise Ankara'da bulunduğu öğrenildi.

Evden önce dumanlar sonra alevlerin yükseldiğini anlatan Celal Karakaş, "Bir patlama oldu. Patlamadan sonra evi alevler sardı. Kapıdan girecektik. Müdahale etme şansımız olmadı. Alevler sardığı için müdahale edemedik. İtfaiyeyi aradık. Ekipler gelerek müdahale etti. Bizde yardımcı olduk. Aile Ankara'da olduğu için ev boştu" dedi.

Kaynak: İHA

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