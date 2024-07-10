Patnos Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor - Son Dakika
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Patnos Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor

Patnos Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor

Patnos Belediyesi, şehirde tehlike arz eden ve kötü görüntü oluşturan metruk yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor. Terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş ve yangın tehlikesi olan binalar, belediye ekipleri tarafından tespit edilerek yıkılıyor. Özellikle madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar, çevreye verdiği rahatsızlıklardan dolayı talep üzerine ortadan kaldırılıyor. Yıkım işlemleri sırasında güvenlik tedbirleri alınıyor.

10.07.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Patnos Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde tehlike arz eden ve kötü görüntü oluşturan metruk yapıların yıkımlarını sürdürüyor.

Patnos Belediyesi ekipleri kent genelinde terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları tespit ederek yıkım işlemleri başlattı. Yıkım işlemleri bina sahiplerinin veya mahalle sakinlerinin ya da mahalle muhtarlarının dilekçelerine istinaden gerçekleşiyor. Özelliklede madde bağımlıların mesken tuttuğu metruk binalar, çevreye verdiği rahatsızlıklardan dolayı mülk sahipleri yada mahalle sakinleri talebi ile ortadan kaldırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları tarafından yıkım yapılırken Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise yıkım noktasında ve çevresinde güvenlik tedbirleri alıyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların, gerekli izinlerin alınmasının ardından kontrollü bir şekilde yıkımının süreceğini ilçede kötü bir görüntüye izin vermeyeceklerini açıkladı. Başkan Taşkın, "Yıkım çalışmalarının bölgenin yeniden canlanması için atılan ilk adım olduğunu vurguladı. Bu yıkım, Patnos'un geleceği için önemli bir adım. Halkımızın güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patnos Belediyesi Metruk Yapıları Yıkıyor - Son Dakika

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