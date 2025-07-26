Patnos\'ta Buğday Hasadı Zorlaşırken Verim Düşüyor

Patnos ilçesinde buğday hasadı hız kazanmış durumda. Ağrı iline bağlı olan Patnos'taki Çakırbey köyü yolunda, yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklıklarına ve zorlayıcı hava koşullarına rağmen çiftçiler, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle biçerdöver araçlarıyla yürütülen hasat işlemleri, tarım alanlarının farklı noktalarında yoğun bir tempoyla devam ediyor. Tarla sahipleri, hava şartlarına aldırış etmeden emeklerini ortaya koyarak buğday toplama işine odaklanmış görünüyor.

Ancak bu yıl, tarlalardan elde edilen mahsul miktarının beklenenden düşük olduğu ve bölgede tarım ekonomisine yeterince katkı sağlanamadığı dile getiriliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genelinde etkili olan, uzun ve yüksek sıcaklıklarla geçen yaz mevsiminin, buğday üretimine ciddi zarar verdiği belirtiliyor. Normalde verimli geçmesi umulan hasat dönemi, iklim koşullarının olumsuz etkileri sebebiyle hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Konuyla ilgili görüş bildiren çiftçi Ahmet Kaya, bu yılki aşırı sıcaklıkların üretim maliyetlerini oldukça düşürdüğünü ifade ederken, buna karşın gelir anlamında bekledikleri seviyeye ulaşamadıklarını vurguladı. Kaya, önceki yıllarla karşılaştırıldığında bu sezon buğday veriminin önemli ölçüde azaldığını, bunun temel sebebinin aşırı sıcak hava dalgaları olduğunu belirtti. Bölge çiftçileri için bu durum, hem üretim maliyetlerini hem de tarım ekonomisi üzerindeki dengeyi olumsuz yönde etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor. - AĞRI