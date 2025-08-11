Patnos\'ta Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları, sürdürülebilir ve estetik yaşam alanları oluşturma hedefiyle devam ediyor.

Patnos Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında 300 metrekarelik havuz düzenlemesi de hayata geçiriliyor. Proje, sistematik saha denetimleriyle yakından takip ediliyor.

Uygulama alanında peyzaj düzenlemeleri aralıksız sürerken, çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları titizlikle planlanarak uygulanıyor. Bölge halkının rahatça kullanabileceği sosyal alanlar oluşturmak amacıyla oturma grupları ve kamelyalar inşa ediliyor. Böylece vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği işlevsel ve estetik alanlar ilçeye kazandırılıyor. - AĞRI