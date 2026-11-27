Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Eskikonak köyünde öğrenim gören öğrenciler, hayırsever iş insanı Metin Esin'in yolladığı kışlık bot ve montlarla sevindi.

Çocukların kış aylarında eğitimlerini daha sıcak ortamlarda sürdürebilmeleri için yapılan destek, köyde memnuniyet uyandırdı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Tugay Komutanı Tuğgeneral Tansu Utku, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sena Keleş ve Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz yardım programında yer aldı.

Program çerçevesinde öğrencilere kışlık bot ve montlar dağıtılırken, çocukların sevinci ve heyecanı etkinliğe damgasını vurdu. İlçe protokolü, öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla sohbet ederek bu anlamlı günde sevinçlerine ortak oldu.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, eğitime ve öğrencilere gösterdiği duyarlılık nedeniyle hayırsever iş insanı Metin Esin'e teşekkür etti. Dertlioğlu, çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayan bu tür dayanışma örneklerinin önemine işaret etti.

Patnoslu iş insanı Metin Esin'in memleketindeki öğrencilere sağladığı destek, sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneği olarak değerlendirildi.