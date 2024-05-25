Rize\'nin Pazar İlçesi Müftüsü Kansere Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Pazar ilçesi müftüsü bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Pazar İlçe Müftüsü Recep Şahan (50) bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde bir süredir kanser tedavisi gören Şahan hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Şahan için görev yeri Pazar ilçesindeki Sahil Cami'nde İkindi Namazı'nın ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rize İl Müftüsü Naci Çakmak, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, din görevlileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından yarın öğle namazının ardından memleketinde kılınacak cenaze Giresun'un Espiye ilçesine Bağlı Yenigeris ilçesine gönderildi. - RİZE