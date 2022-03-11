Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı - Son Dakika
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Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

11.03.2022 12:36
Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

Tüm yurtta olduğu gibi hava sıcaklıklarının düştüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı çareyi yaktıkları ateşlerle ısınmakta buldu.

Tüm yurtta olduğu gibi hava sıcaklıklarının düştüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı çareyi yaktıkları ateşlerle ısınmakta buldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde her hafta cuma günü Soğuksu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı, soğuklarla mücadele edebilmek için teneke içinde yaktıkları tahta parçalarının ateşiyle ısınmaya çalışıyor.

Kendi ürettiği ürünleri 50 yıldır pazarlarda sattığını kaydeden 70 yaşındaki Armağan Tarım isimli esnaf, "Soğuğa bakın, para kazanması kolay değil, hiç kolay değil" derken, bir diğer pazarcı esnafı Özcan Mama, "Kar da olsa, kış da olsa işimizin başındayız, çalışmaya mecburuz" dedi. - MANİSA

Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı
Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı
Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

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Alaşehir, Manisa, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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