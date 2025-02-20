Pazarcılardan Kar Altında Halay Eğlencesi

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İstanbul Küçükçekmece'de pazarcılar yağan karın altında halay çekerek gönüllerince eğlendi.

İstanbul'da kar yağışı yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Megakentin bir çok noktası beyaza büründü. Küçükçekmece Kanarya Perşembe pazarında da çadır açan pazarcılar karın tadını çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Yağan kar altında halay çeken Pazarcılar gönüllerince eğlendi. - İSTANBUL