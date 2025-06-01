Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin\'den Tarım ve Orman Bakan Yardımcısına Ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen ve planlanan tarımsal projeleri görüştü.

Ziyarette, Pazaryeri'nde tarım arazilerinin verimli kullanımı amacıyla hayata geçirilen destekleme çalışmaları ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen arazi toplulaştırma faaliyetleri ele alındı. Tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Tekin'e ziyaretinde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ile Belediye Meclis Üyesi Özcan Özkar eşlik etti. Görüşmelerde, sulama altyapısının güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik yeni destek paketleri ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik projeler üzerinde duruldu.

Ankara temasları kapsamında Başkan Tekin, Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i de ziyaret etti. Yapılan görüşmelerin, Pazaryeri ilçesinin tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, "İlçemizdeki üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapabilmesi için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Alınan destek sözleriyle birlikte Pazaryeri'nin tarımda örnek bir ilçe olması yolunda önemli mesafe kat edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK