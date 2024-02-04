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Pazaryeri'de Güneşli Günler

Pazaryeri\'de Güneşli Günler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kış mevsimi etkisini sürdürürken güneşin kendini göstermesiyle vatandaşlar kış ayında baharı yaşadı. Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalar devam ederken hafta sonu güneşin açmasıyla birlikte vatandaşlar Fatma Koç Parkı'na akın etti. İlçe meydanında bulunan ve Pazaryeri Belediye tarafından onarımı, bakımı yapılan parkta vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

04.02.2024 17:45  Güncelleme: 17:53
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kış mevsimi etkisini sürdürürken güneşin kendini göstermesiyle vatandaşlar kış ayında baharı yaşadı.

Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası soğul havalar devam ederken hafta sonu güneşin açmasıyla birlikte vatandaşlar Fatma Koç Parkı'na akın etti. İlçe meydanında bulunan ve Pazaryeri Belediye tarafından onarımı, bakımı yapılan parkta vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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