Pazaryeri\'nde Emekli Belediye Personeli Mustafa Nemni\'nin Vefatı Üzüntü Yarattı

Yerel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin sevilen simalarından emekli belediye personeli Mustafa Nemni geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Nemni'nin vefat haberi Pazaryeri ilçesinde büyük bir üzüntü oluştururken, cenaze namazı müteakip Yeni Mahalle camisinde kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Nemni'nin naaşı Pazaryeri İlçe Kabristanlığı'na defnedildi. Merhum Mustafa Nemni'nin cenaze törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, belediye personeli, çevre il ve ilçelerin amatör spor kulüp başkan ve yöneticilerinin yanı sıra futbolcular ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Merhum Mustafa Nemni Pazaryeri İlçe Stadyumunda saha komiserliği görevini sürdürmekteydi. - BİLECİK