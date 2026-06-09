Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı

Bilecik\'te yağmur ve şükür duası yapıldı
09.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde Köyü'nde düzenlenen geleneksel yağmur ve şükür duası programına kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların ardından pilav ikramı yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde Köyü'nde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinin geleneksel olarak her yıl düzenlediği yağmur ve şükür duası programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Köy meydanında düzenlenen programda vatandaşlar, bereketli bir yıl geçirilmesi için ellerini semaya açarak dualar etti. Yağmur ve şükür duasının ardından katılımcılara geleneksel pilav ikramında bulunuldu. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan vatandaşın yer aldığı etkinlikte, köyler arasındaki dayanışma ve güçlü bağlar bir kez daha gözler önüne serildi. Yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunulurken, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliği güçlendirdiği vurgulandı. Güde Köyü'nde gerçekleşen program, edilen dualar ve yapılan ikramlarla sona erdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Güde Köyü'nde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasında hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu güzel geleneğin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika

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