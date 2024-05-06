Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi coşkuyla kutladı

Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi kutladı
BİLECİK - Bilecik Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellezi coşkuyla kutladı.
Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkıları eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi.
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