Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Yerel

Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi coşkuyla kutladı

Bilecik Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellezi coşkuyla kutladı. Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkıları eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi.

06.05.2024 22:23
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Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi kutladı

BİLECİK - Bilecik Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellezi coşkuyla kutladı.

Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkıları eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde kadınlar Hıdırellezi coşkuyla kutladı - Son Dakika

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