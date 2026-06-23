Bilecik\'te orman yangınlarına karşı hayati uyarı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman yangınlarına karşı muhtarlara yönelik hayati uyarı yapıldı.

Pazaryeri ilçesinde yaz aylarıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı önleyici tedbirlerin ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı. Toplantıda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları yer aldı. Orman İşletme Şefliği personelleri tarafından yapılan sunumda, orman yangınlarının önlenmesi, erken müdahale yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Muhtarlara, kendi bölgelerinde vatandaşları bilinçlendirme konusunda önemli sorumluluk düştüğü belirtilirken, özellikle anız yakılması ve ormanlık alanlarda ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, toplantıda yaklaşan hasat sezonu nedeniyle biçerdöver kaynaklı yangın risklerine de dikkat çekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, tarım arazilerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri tek tek aktarıldı. - BİLECİK