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Pazaryeri'nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Pazaryeri'nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

04.01.2022 10:39
Pazaryeri'nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2022 yılının ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, "Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2022 yılının ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, "Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası" dedi.

Bulduğu her fırsatta mahalleleri ve köyleri ziyaret eden, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, muhtarlarla istişare toplantıları yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Tekin, mahalle muhtarlarını tek tek dinleyip, 2022 yılında neler yapılacağı konusunda gayret göstereceklerini ifade ederek, "Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin şehrimizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Zekiye Tekin, Pazaryeri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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