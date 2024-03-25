Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4 Milyon Liralık Yeni Proje İçin Başvuruda Bulundu

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Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık yeni bir proje ile başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, projenin konusunun, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olacağını söyledi. Karakaş, "Bunun yanında projenin isminin 'Hayvansal Ürünler İşleme Merkezi' olarak daha geniş kapsamda tutulduğunu, bu sayede Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlamalarının da faaliyetleri arasında olacak. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi son yıllarda 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından tam not alarak, projeleri başarıyla gerçekleştirdik. Biz kooperatifimize süt üretip veren tüm hayvancı ve çiftçilerimizle bir aileyiz. bu başarı ne sadece benim ne de herhangi birinindir. Kooperatifimizin bugün iyi yerlerde oluşu tüm ortaklarımızla birlikte hepimizin başarısıdır" dedi.

Öte yandan Pazaryeri ilçesine kurulacak "Hayvansal Ürünler İşleme Merkezi" tesisinin maliyeti 4 milyon lira olacağını öğrenildi. - BİLECİK